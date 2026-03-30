Catania fermato con 50mila euro in contanti nel borsello | Ho paura dei furti in casa e li porto sempre con me
Un uomo di 47 anni è stato fermato a Catania con 50.000 euro in contanti nel borsello. Alla polizia ha spiegato di portare con sé quella somma per paura di furti in casa. La sua motivazione è stata considerata poco credibile e l’uomo è stato denunciato per ricettazione. Le banconote sono state sequestrate durante il controllo.
La motivazione del 47enne catanese davanti ai poliziotti è apparsa poco credibile e l'uomo è stato denunciato a piede libero per ricettazione mentre le cinque mazzette di banconote sono state sequestrate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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