Catania fermato con 50mila euro in contanti nel borsello | Ho paura dei furti in casa e li porto sempre con me

Un uomo di 47 anni è stato fermato a Catania con 50.000 euro in contanti nel borsello. Alla polizia ha spiegato di portare con sé quella somma per paura di furti in casa. La sua motivazione è stata considerata poco credibile e l’uomo è stato denunciato per ricettazione. Le banconote sono state sequestrate durante il controllo.