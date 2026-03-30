A Castelbuono si sono aperte le iscrizioni per un concorso dedicato agli artisti. L’iniziativa invita i partecipanti a confrontarsi con la propria creatività attraverso una competizione pubblica. L’evento rappresenta un’occasione per gli artisti di mostrare le proprie opere e mettersi in gioco in un contesto dedicato all’arte e all’espressione.

Decima edizione della manifestazione di arte pittorica: 12 premi complessivi con un montepremi di 4.000 euro C’è un momento in cui ogni artista deve scegliere se restare in silenzio o esporsi davvero. Quel momento è adesso. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla decima edizione del concorso internazionale di arte pittorica “Castelbuono cuore d’artista”, un’iniziativa che negli anni ha saputo affermarsi come punto di riferimento per artisti provenienti da tutta Europa e non solo, con centinaia di candidature ad ogni edizione. Il concorso nasce con una visione precisa: restituire centralità alla pittura come linguaggio fondato su competenza tecnica, ricerca e identità stilistica, offrendo uno spazio concreto a chi lavora con serietà e consapevolezza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Castelbuono cuore d'artista, aperte le iscrizioni al concorso

Articoli correlati

Fuori la Voce, aperte le iscrizioni al concorsoArezzo, 20 gennaio 2026 – Si sono aperte le iscrizioni alla sesta edizione del concorso canoro “Fuori la Voce”, un appuntamento ormai organizzato...

Toscana, al via il concorso per la miglior colomba artigianale: aperte le iscrizioniFirenze, 2 marzo 2026 – Ci sono ricette che non sono solo ricette: sono gesti ripetuti nel silenzio del laboratorio, lievitazioni rispettate con...