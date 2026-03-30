Le difese di sei poliziotti indagati nel caso Cinturrino hanno presentato una richiesta di differimento dell’incidente probatorio, che si svolgerà il 1° e il 2 aprile. La richiesta mira a spostare la data dell’incidente, che riguarda l’indagine su Carmelo Cinturrino. La decisione sulla richiesta dovrà essere presa dal giudice.

Hanno chiesto di «differire», ossia di rimandare ad altra data, l’incidente probatorio, fissato per il primo e per il 2 aprile, sul caso di Carmelo Cinturrino, alcune difese degli altri sei poliziotti indagati. E gli stessi difensori dell’assistente capo, accusato dell’omicidio volontario premeditato di Abderrahim Mansouri del 26 gennaio nel bosco di Rogoredo e di un’altra sfilza di reati, hanno chiesto di sollevare una questione di illegittimità costituzionale su una norma. Istanza anche questa legata al troppo breve intervallo di tempo, a detta degli avvocati, per analizzare i verbali dei testimoni sentiti nelle indagini e che devono essere riascoltati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caso Cinturrino, le difese chiedono di rinviare l'incidente probatorio

Una raccolta di contenuti su Caso Cinturrino

Caso Cinturrino, incidente probatorio per sentire gli 8 testimoni: tra loro pusher, tossicodipendenti e il teste oculare dell’omicidioMilano – È stato fissato in due giornate, per l'1 e il 2 aprile 2026, l'incidente probatorio per ascoltare otto testimoni del caso di Carmelo...

Fissato l’incidente probatorio sul caso Cinturrino: 6 testimoni chiave, tra loro anche chi ha visto l’omicidioIncidente probatorio fissato il prossimo 1 e 2 aprile sul caso Carmelo Cinturrino: 6 testimoni chiave saranno ascoltati per fissare le prove...

Rogoredo, fissato l'incidente probatorio per ascoltare 8 testimoni su CinturrinoGli interrogatori sono in programma per l'1 e il 2 aprile: saranno sentiti otto testimoni tra persone che frequentavano l'area di Rogoredo Saranno...