Un uomo di 28 anni è stato trovato fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. I Carabinieri, notando comportamenti sospetti, hanno controllato la situazione e lo hanno identificato nella Tenenza. Dopo le verifiche, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per evasione.

I Carabinieri si sono accorti di movimenti strani e hanno scoperto il 28enne che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Un 28enne marocchino di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine e in regime di arresti domiciliari ad Acerra, è stato arrestato a Casalnuovo di Napoli dopo aver tentato di rubare un’auto all’interno della Tenenza dei Carabinieri. Stando ad una prima ricostruzione l’uomo ha scavalcato i cancelli durante la notte del 28-29 marzo, probabilmente interessato a rubare un veicolo, ma è stato sorpreso dai militari. Bloccato dopo un breve tentativo di fuga è accusato di furto, ingresso abusivo in area militare ed evasione. L’episodio, avvenuto in un territorio colpito da frequenti reati predatori e rapine, solleva la necessità di rafforzare le risorse per le forze dell’ordine locali. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Casalnuovo, evade dai domiciliare ed entra nella Tenenza dei Carabinieri

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