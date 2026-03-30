Caro carburanti il taglio delle accise del governo Meloni ha finito per avvantaggiare i distributori | ecco perché

Il decreto anti-speculazione approvato dal governo Meloni ha portato a un taglio delle accise sui carburanti. Secondo un’analisi di Lorenzo Borga pubblicata su Pagella Politica, i dati del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Staffetta Quotidiana indicano che questa misura ha favorito principalmente i distributori di carburanti. La situazione è stata oggetto di approfondimenti e verifiche sui dati disponibili.

Il decreto anti-speculazione ha arricchito i distributori: lo certifica l’analisi di Lorenzo Borga su Pagella Politica, sui dati del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Staffetta Quotidiana. Nel febbraio 2026 la benzina alla pompa si scomponeva così: 43 centesimi di prodotto raffinato (il Platts Cif Med), 97 centesimi tra accise e IVA, 24 centesimi di margine lordo della filiera. Con l’escalation militare americana e israeliana in Iran, tra il 28 febbraio e il 16 marzo il Platts è salito da 43 a 52 centesimi, il gettito statale da 97 a 99. Il margine della filiera è rimasto fermo a 24. Lo stesso per il gasolio. La speculazione evocata dal governo, dunque, non era nei dati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Caro carburanti, il taglio delle accise del governo Meloni ha finito per avvantaggiare i distributori: ecco perché Articoli correlati Caro carburanti, Meloni prende tempo. Ma il governo può attivare subito il taglio delle accise finanziandolo con la maggior Iva incassataIn attesa di capire se e quanto l’escalation in Medio Oriente causata dagli attacchi di Israele e Usa all’Iran impatterà sulle tasche delle famiglie... Caro carburanti, accise ridotte per 20 giorni: via libera del Governo al decreto. Meloni: «Subito taglio di 25 centesimi al litro»Il decreto legge varato mercoledì in serata dal Consiglio dei ministri introduce un taglio di «25 centesimi al litro» sul prezzo dei carburanti...