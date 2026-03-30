Carnevale a Isola Rizza 2026

Il Carnevale si terrà a Isola Rizza il 18 aprile 2026, con inizio alle ore 18 presso il parco comunale. Durante la serata sarà attivo un punto ristoro che offrirà gnocchi al pomodoro a un euro, panini, patatine fritte, bibite, birra e vino in abbondanza, oltre a un angolo dedicato a drink e cocktail. La manifestazione prevede anche attività e intrattenimento per i partecipanti.

Carnevale a Isola Rizza il 18 aprile 2026. Dalle ore 18. Presso il parco comunale di Isola Rizza troverete il punto ristoro che vi delizierà, per tutta la serata, con:- Gnocchi al pomodoro al costo di 1 euro- Panini onti- Patatine Fritte- Bibite- Fiumi di birra e Vino- Angolo Drink e cocktail- Presenza di trucca bimbi- Gonfiabili per bambini- Vendita di dolciumi Inizio sfilata ore 19. Sfileranno 11 carri allegorici e numerose maschere provenienti da tutta la Provincia. Con la partecipazione della maschera di Isola Rizza "Il Conte e La Contessa del Galo e la presenza del Papà del Gnoco. Quest'anno il palco verrà allestito all'esterno del parco comunale. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Carnevale a Isola Rizza 2026 Articoli correlati Sardegna: tra Carnevale, sport, cultura e salute, un weekend ricco di eventi in tutta l’isola.Il fine settimana in Sardegna si preannuncia un mosaico di eventi, dalle tradizioni carnevalesche alle competizioni sportive, passando per iniziative... Leggi anche: “Carnevale dei Sapori”: a Isola delle Femmine sagra del Cannolo e del Vino Carnevale di Arcole VR 2026 gruppi mascherati