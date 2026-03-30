Capire le parole del presente con Vera Gheno

Il Post ha avviato una serie di incontri online dedicati all'analisi del linguaggio quotidiano. In tre appuntamenti, esperti e ricercatori si concentrano sui modi in cui comunichiamo e sulle parole che utilizziamo nel nostro parlato di tutti i giorni. Gli incontri sono accessibili a chiunque voglia approfondire gli aspetti linguistici legati al linguaggio contemporaneo.

Ad aprile inizia il secondo ciclo delle Istruzioni: un nuovo progetto del Post, in tre serate, per scoprire, approfondire o capire cose nuove, intorno a un argomento che conosciamo poco, o che pensiamo di conoscere ma su cui c’è invece molto da scoprire. Le prime Istruzioni sono state quelle per capire l’universo e noi, con l’astrofisico e divulgatore scientifico Amedeo Balbi; queste invece serviranno per capire le parole del presente, e saranno con Vera Gheno, sociolinguista, traduttrice e autrice del podcast settimanale del Post Amare Parole. Saranno tre incontri, che inizieranno il 14 aprile, per raccontare l’italiano di oggi e i diversi... 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Capire le parole del presente, con Vera Gheno Articoli correlati Vera Gheno e le parole giuste da direUn appuntamento interessante per la rassegna Parole in Mostra, alla Biblioteca Sormani.