Capelli castani e riflessi gourmand | le tonalità calde sono le protagoniste del 2026

Nel 2026 le tendenze dei capelli puntano su tonalità calde e avvolgenti, con sfumature che spaziano dal cioccolato intenso al miele luminoso. Le colorazioni sono caratterizzate da tonalità profonde e personalizzate, pensate per valorizzare ogni tipo di capello. Le nuance sono protagoniste di questa stagione, offrendo un’ampia possibilità di scelta per chi desidera un look caldo e naturale.

Sfumature calde, profonde e personalizzate. Il 2026 è l’anno delle nuance avvolgenti come la cioccolata e luminose come il miele . Nel panorama delle tendenze beauty del 2026 emerge con forza Glow Warm, la nuova campagna firmata JOICO che celebra il ritorno delle tonalità calde reinterpretate in chiave moderna. Non si tratta di una semplice palette cromatica, ma di una vera e propria filosofia del colore che punta su luce, profondità e personalizzazione, trasformando ogni chioma in un elemento distintivo e dinamico. Le nuove tonalità si distinguono per la loro capacità di catturare e riflettere la luce, creando effetti stratificati e vibranti che valorizzano non solo il capello ma anche l’incarnato. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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