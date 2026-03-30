Caos temporaneo agli sportelli Asl | problemi tecnici per il passaggio alla Nuova Anagrafe degli Assistiti
Nella giornata di oggi, si sono verificati problemi tecnici agli sportelli dell'Asl di Foggia durante il passaggio alla Nuova Anagrafe degli Assistiti. La struttura ha chiesto scusa per i disagi temporanei causati dall'interruzione dell'accesso alla piattaforma Edotto, il sistema informativo sanitario regionale. L’ente ha assicurato che saranno adottate tutte le misure necessarie per ripristinare la normale funzionalità e garantire la continuità dei servizi.
Le criticità sono legate alla natura straordinaria del processo di migrazione. Chiesta la collaborazione ai medici di medicina generale e di continuità assistenziale Tutte le criticità rappresentate all’ufficio Scelta e Revoca vengono inoltrate tempestivamente al sistema Edotto che notizia lo stesso ufficio, nel caso in cui sia possibile la risoluzione del problema. Asl Foggia, nel rinnovare il proprio impegno nel superamento delle criticità, si scusa per i disagi arrecati agli utenti. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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