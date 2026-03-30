Caos temporaneo agli sportelli Asl | problemi tecnici per il passaggio alla Nuova Anagrafe degli Assistiti

Nella giornata di oggi, si sono verificati problemi tecnici agli sportelli dell'Asl di Foggia durante il passaggio alla Nuova Anagrafe degli Assistiti. La struttura ha chiesto scusa per i disagi temporanei causati dall'interruzione dell'accesso alla piattaforma Edotto, il sistema informativo sanitario regionale. L’ente ha assicurato che saranno adottate tutte le misure necessarie per ripristinare la normale funzionalità e garantire la continuità dei servizi.