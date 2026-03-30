Calciomercato Juve | Conte irrompe sul sogno del mercato estivo di Spalletti

Durante il calciomercato estivo, si è verificata una novità significativa legata alla Juventus. Un ex allenatore ha deciso di intervenire nel mercato, influenzando le operazioni in corso. Questa mossa ha interrotto le trattative precedentemente avviate dall’attuale allenatore della squadra, che aveva pianificato acquisti specifici per la stagione. La situazione ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi.

Alisson alla Juve: il sogno non è impossibile. C’è ancora questo spiraglio Rinnovo Vlahovic, le trattative fra la Juventus e il serbo proseguono: si attende il suo procuratore a Torino per provare a sbloccare la trattativa. Le novità Rugani, via dalla Juve a giugno? Il riscatto della Fiorentina arriverà solo in un caso. Le condizioni Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. I dettagli Licina Juve, il giovane fantasista cresce a vista d’occhio. E Spalletti ha un piano in mente per l’estate Italia Under 21 a valanga contro la Macedonia del Nord: 4-0 per gli azzurrini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: Conte irrompe sul sogno del mercato estivo di Spalletti Articoli correlati Leggi anche: Mercato Juve, il Manchester United irrompe in casa bianconera! Occhi sul big di Spalletti. L’indiscrezione dalla Spagna non lascia dubbi Spalletti incanta, ma la Juve cerca soluzioni in vista del mercato estivoJohn Elkann ha fatto il suo ingresso in tribuna per Juventus-Napoli, un evento raro per un uomo che di solito si tiene lontano dai riflettori.