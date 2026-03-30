Caduta da 9,5 metri | grave 13enne nell’ex Zucchi di Casorezzo

Un ragazzo di 13 anni è caduto da un’altezza di circa nove metri e mezzo all’interno dell’ex stabilimento Zucchi a Casorezzo, un’area industriale dismessa nell’ovest di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il giovane in condizioni gravi in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Un tredicenne di Ossona è precipitato da nove metri e mezzo all’interno dell’ex stabilimento Zucchi a Casorezzo, un’area industriale dismessa situata nell’ovest di Milano. Il giovane, insieme ad altri due coetanei, aveva accesso alla zona intorno alle 18:00 del 30 marzo 2026. Dopo aver esplorato i locali abbandonati, il ragazzo ha tentato di salire sulla copertura di un vecchio capannone, dove una parte della struttura ha ceduto sotto il suo peso. La caduta ha causato gravi fratture alle gambe, costringendo i soccorsi a trasferirlo d’urgenza all’ospedale Niguarda con prognosi riservata. Il vuoto nelle periferie industriali. L’incidente si è verificato in un contesto di abbandono prolungato che trasforma ex siti produttivi in trappole potenziali per la gioventù. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caduta da 9,5 metri: grave 13enne nell’ex Zucchi di Casorezzo Articoli correlati Precipita dal tetto di un capannone della ex Zucchi di Casorezzo: 13enne in prognosi riservataCasorezzo (Milano) Tre ragazzi minorenni sono penetrati nell’area dimessa della ex Zucchi, la storica azienda tessile del territorio e uno di loro,... Genova: 13enne precipita da 8 metri, grave ma coscienteUna giovane di tredici anni è precipitata da un dirupo di otto metri nel quartiere Voltri a Genova, venendo ricoverata in terapia intensiva... Caduta da 8 metri: operaio grave nel portoUn operaio di cinquantadue anni, originario del Bangladesh, ha subito una caduta libera da un’altezza di otto metri all’interno del porto dorico.