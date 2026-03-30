Brindisi | malore 46enne morto mentre andava al lavoro In mattinata
Un uomo di 46 anni è deceduto questa mattina mentre si recava al lavoro in un'azienda della zona industriale di Brindisi. Secondo quanto riferito, ha accusato un malore improvviso durante il tragitto e non ce l'ha fatta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i tentativi di rianimarlo sono risultati vani. La scena è stata posta sotto sequestro dalle autorità competenti.
In mattinata il malore letale. Il lavoratore, 46 anni, stava andando al lavoro in un'azienda nella zona industriale di Brindisi. In automobile si è sentito male ed è stato stroncato dall'infarto. Ha perso il controllo della vettura. Un camionista ha notato cosa stesse accadendo e ha allertato i soccorso che, pure tempestivi con un tentativo di rianimazione, sono stati vani. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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Malore improvviso alla guida: operaio morto mentre va a lavoroUna mattina come tante altre, la corsa verso la consueta giornata di lavoro, poi il malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.