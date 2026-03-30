Brindisi | malore 46enne morto mentre andava al lavoro In mattinata

Un uomo di 46 anni è deceduto questa mattina mentre si recava al lavoro in un'azienda della zona industriale di Brindisi. Secondo quanto riferito, ha accusato un malore improvviso durante il tragitto e non ce l'ha fatta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i tentativi di rianimarlo sono risultati vani. La scena è stata posta sotto sequestro dalle autorità competenti.