Il 30 marzo 2026, nella città di Zenica, si svolge la partita tra Bosnia-Herzegovina e Italia. La nazionale italiana cerca di tornare ai Mondiali dopo 12 anni, mentre quella bosniaca si prepara a disputare un'importante sfida di qualificazione. In campo, tra i nomi noti, spicca Dzeko, mentre la difesa bosniaca si caratterizza per un sistema molto simile a quello italiano.

Zenica (Bosnia-Herzegovina) 30 marzo 2026 - L'Italia sogna un ritorno ai Mondiali atteso ben 12 anni, ma lo stesso fa la Bosnia-Herzegovina. Nell'edizione brasiliana del 2014 infatti non si marca solo l'ultima presenza azzurra alla Coppa del Mondo, ma anche l'unica storica della rappresentativa balcanica. Da allora sono cambiate tante cose: gli Azzurri hanno cambiato più volte pelle e uomini, aggiungendo anche un titolo europeo, senza però riuscire a tornare sul palcoscenico più grande del mondo. Dall'altra invece i bosniaci hanno provato a consolidarsi a livello internazionale, senza però riuscire a partecipare a altre kermesse, né mondiali, né europei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bosnia, i giocatori. L'eterno Dzeko e una difesa molto "italiana", chi sono gli avversari degli Azzurri

Articoli correlati

Bosnia-Italia, chi sono i nostri avversari nella finale dei playoff Mondiali 2026: non solo DzekoSarà la Bosnia ad affrontare l'Italia nella finale dei playoff valida per l'accesso ai Mondiali 2026.

Il grande sogno Mondiale della Bosnia capitanata da Dzeko: ecco chi sono i nostri avversariLa prima maledizione è stata sconfitta, adesso si attende martedì per tentare di completare il percorso.