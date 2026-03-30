Borse in diretta prezzo petrolio 30 marzo | Europa chiude in rialzo esposto dei consumatori contro i rincari della benzina

Le borse europee hanno chiuso in rialzo il 30 marzo, nonostante le tensioni sui mercati causate dagli annunci contrastanti di un ex presidente degli Stati Uniti. Gli investitori hanno seguito con attenzione l’andamento del prezzo del petrolio, che si è mosso in modo stabile, mentre i consumatori si sono organizzati per contestare i rincari della benzina. La giornata si è conclusa con movimenti positivi sui principali indici europei.

Greggio ancora sulle montagne russe. Da un lato a spingerlo sono le nuove e contrastanti dichiarazioni di Donald Trump contro l'Iran e l'allargamento del conflitto mediorientale agli Houthi yemeniti. Dall'altro lato, si moltiplicano gli sforzi per alleviare le tensioni sui prezzi. Già nel weekend era emerso che l'oleodotto Petroline (East-West), che attraversa il deserto saudita per garantire al greggio uno sbocco sul Mar Rosso, sta operando ai massimi livelli, con volumi trasportati che hanno raggiunto il limite tecnico stimato intorno ai 7 milioni di barili al giorno. Inoltre, oggi i ministri delle finanze e dell'energia del G7 si sono detti pronti "ad adottare tutte le misure necessarie" per garantire la stabilità e la sicurezza del mercato energetico. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Borse in diretta, prezzo petrolio 30 marzo | Europa chiude in rialzo, esposto dei consumatori contro i rincari della benzina Tutti gli aggiornamenti su Borse in diretta prezzo petrolio 30... Leggi anche: Borse del 3 marzo, prezzo petrolio | L’Europa chiude in forte rialzo, Milano +2,67%, i prezzi di benzina e diesel alla pompa Leggi anche: Borse in diretta, prezzo petrolio oggi | Europa chiude in forte rialzo, Milano +2,67%, i prezzi di benzina e diesel alla pompa