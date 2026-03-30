Bonus nido 2026 tutto ciò che c' è da sapere | niente rinnovo annuale sarà automatico

L'Inps ha pubblicato la circolare n.29 il 27 marzo 2026, annunciando modifiche al Bonus nido 2026. La principale novità riguarda l’assenza di un rinnovo annuale; il bonus sarà erogato in modo automatico senza richiedere azioni da parte delle famiglie ogni anno. Queste modifiche sono state introdotte per semplificare il processo di accesso al contributo.

Arrivano importanti novità per quanto concerne il Bonus nido. Nella circolare Inps n.29 del 27 marzo 2026 sono infatti presenti sostanziali modifiche che mirano a rendere il contributo più agevole da percepire per le famiglie. Si tratta, ovviamente, di un aiuto destinato a genitori con figli di età inferiore ai tre anni, che può essere impiegato per coprire la retta degli asili nido pubblici o privati autorizzati. Non solo. Il sussidio può essere utilizzato anche per i contributi necessari a coprire l'assistenza domiciliare dei bambini. Il rinnovo. Come si evince leggendo la circolare, sono state introdotte anche delle novità, specie per quanto riguarda le procedure da seguire per ottenere il bonus. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bonus nido 2026, tutto ciò che c'è da sapere: niente rinnovo annuale, sarà automatico Aggiornamenti e notizie su Bonus nido Servizi, stanziamenti e assunzioni alla Camera nel 2026: tutto ciò che c’è da sapere sulla trasparenza dei contiLa trasparenza sulle spese istituzionali è un tema che domina da sempre il dibattito pubblico. Leggi anche: Udinese Inter, numeri e precedenti: tutto ciò che c’è da sapere Leggi anche: Inter Arsenal, numeri e precedenti: tutto ciò che c’è da sapere BONUS ASILO NIDO 2026 - DOMANDA - IMPORTI - LIMITE ISEE E NOVITÀ