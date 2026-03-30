Bonus nido 2026 il rinnovo annuale non serve più perché ora la nuova domanda all' Inps diventa automatica

L'Inps ha comunicato che per il bonus nido 2026 non sarà più necessario presentare una domanda di rinnovo ogni anno, poiché la richiesta verrà effettuata automaticamente. Il beneficio, quindi, sarà riconosciuto senza interruzioni fino al compimento dei tre anni del bambino. Questa novità elimina l'iter di presentazione periodica e si applica a tutte le famiglie che hanno già ricevuto il bonus in precedenza.

Una piccola rivoluzione burocratica è pronta a semplificare la vita di milioni di famiglie italiane. Con la circolare n. 29 del 27 marzo 2026, l’Inps ha riscritto le regole del bonus nido, introducendo la domanda “pluriennale”. A partire dal 2026, i genitori non saranno più costretti a presentare una nuova istanza ogni anno: una volta accolta, la richiesta resterà valida per l’intero ciclo di frequenza, ovvero fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Bonus nido 2026, cosa cambia Come riporta QuiFinanza, il passaggio al sistema automatico non cancella del tutto gli adempimenti, ma li snellisce drasticamente. Sebbene i dati rimangano “in memoria” nelle banche dati dell’istituto, le famiglie dovranno comunque collegarsi al portale Inps all’inizio di ogni anno per indicare le mensilità per le quali intendono ricevere il rimborso. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bonus nido 2026, il rinnovo annuale non serve più perché ora la nuova domanda all'Inps diventa automatica Articoli correlati Leggi anche: Bonus nido 2026, tutto ciò che c'è da sapere: niente rinnovo annuale, sarà automatico Bonus nido 2026, quando parte la domanda: si attende aprile, le indicazioni dell’InpsIl Bonus asilo nido 2026 è uno degli aiuti più attesi dalle famiglie con bambini piccoli. Bonus asilo nido 2026: fino a 3.600 euro a figlio, novità, ISEE e domanda unica INPS Tutti gli aggiornamenti su Bonus nido Temi più discussi: Bonus asilo nido 2026: Domande fino a 3 anni di età del bambino/a. Istruzioni Inps; Bonus asilo nido 2026: aggiornate le indicazioni operative; Bonus asilo nido 2026, domande valide fino ai 3 anni e importi fino a 3.600 euro: circolare INPS; Bonus asilo nido 2026: quali documenti bisogna avere per fare domanda?. Bonus asilo nido 2026: nuove regole, importi e domandaGuida aggiornata INPS per il bonus nido/assistenza domiciliare: domanda valida fino ai 3 anni e ISEE aggiornato. Si attende l'apertura della piattaforma- Circolare INPS 29 2026 ... fiscoetasse.com Bonus nido 2026, la guida completa: importi, Isee, nuove regole per fare domanda e compatibilità con altri incentiviIl bonus nido 2026 entra in vigore con importanti novità procedurali volte a snellire il carico burocratico per le famiglie italiane. Bonus ... msn.com Dal 2026 basta una sola domanda per ottenere il bonus asilo nido. Non dovrà più essere inviata di anno in anno. Tutti i dettagli nell'articolo https://www.informazionefiscale.it/bonus-nido-2026-inps-circolare-istruzioni-importo - facebook.com facebook Il bonus nido fa arrabbiare (ancora) i genitori del Lazio: dimezzata la soglia Isee per l'accesso ift.tt/K8e1JuI x.com