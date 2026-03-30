Bonelli su perquisizione Salis | Se Paese estero chiede di monitorare una parlamentare è un problema – Il video

Il rappresentante di un partito ha commentato le recenti accuse provenienti da esponenti di destra riguardo a controlli e perquisizioni. Ha precisato che nessuno si rifiuta di sottoporsi a controlli di polizia durante operazioni o blocchi stradali. La discussione si è concentrata su una richiesta di monitoraggio di una parlamentare da parte di un Paese estero, situazione che ha sollevato critiche e polemiche.

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2026 "Ma innanzitutto vorrei precisare una cosa per dare una risposta alle dementi osservazioni della destra, da Donzelli e Bignami, ovvero che nessuno di noi, anzi, si rifiuta di farsi sottoporre a controlli di polizia nel momento in cui c'è un blocco o quant'altro. È accaduto a me tante volte. La questione è un'altra: che un paese estero ha chiesto all'Italia di controllare gli spostamenti e monitorare gli spostamenti di una parlamentare e di controllare la sua stanza d'albergo. È un problema diverso. Non siamo in un regime, e questo dovrebbe interessare a loro, ma noi sappiamo che loro sono refrattari alla democrazia", così Angelo Bonelli in un punto stampa in piazza di Monte Citorio. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Bonelli su perquisizione a Ilaria Salis: Fatto di una gravità inaudita – Il video(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 "Quello che è accaduto a Ilaria Salis è un fatto di una gravità inaudita. Leggi anche: Bonelli su perquisizione a Ilaria Salis: Fatto di una gravità inaudita Bonelli su perquisizione Salis: Se Paese estero chiede di monitorare una parlamentare è...