A Bologna, nel quartiere San Donato-San Vitale, sono state rinvenute scritte e simboli anarchici su alcuni muri, rivolti contro la presidente del Consiglio, il sindaco e due assessori comunali. L’episodio ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno indagando sugli atti di vandalismo e le minacce rivolte alle figure pubbliche. Nessun dettaglio su eventuali responsabili è stato ancora reso noto.

Il quartiere San Donato-San Vitale a Bologna è diventato il palcoscenico di un atto di violenza simbolica che ha messo nel mirino la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il sindaco Matteo Lepore e due assessori della giunta comunale. Le scritte minacciose rinvenute in via Beolco non sono semplici graffiti ma contengono riferimenti espliciti a cappi e messaggi di morte diretti ai vertici politici nazionali e locali. Accanto alle frasi contro le autorità appaiono simboli riconducibili all’area anarchica, tra cui la lettera A cerchiata e una figura a otto frecce nota come stella del caos. L’episodio si inserisce in un contesto urbano già segnato da tensioni simili, dove i messaggi prendono di mira anche l’amministrazione comunale con riferimenti specifici agli assessori Daniele Ara e Matilde Madrid. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna: minacce a Meloni e Lepore, simboli anarchici in via Beolco

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Scritte minacciose a Bologna: nel mirino Meloni e LeporeNuove scritte minacciose sono apparse a Bologna, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza e delle tensioni politiche in città.

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