Bollette elettricità a +8,1% per i clienti vulnerabili nel secondo trimestre

Nel secondo trimestre, le tariffe dell’elettricità per i clienti vulnerabili sono aumentate dell’8,1%. L’aumento è stato registrato in un periodo caratterizzato da incertezze legate alla situazione in Medio Oriente, che hanno influito sui mercati energetici. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni ufficiali sulle cause specifiche di questa variazione.

Nel secondo trimestre del 2026, la bolletta elettrica per il ’cliente tipo’ vulnerabile servito in Maggior Tutela aumenterà dell’8,1%. Lo rende noto Area precisando in una nota che “l’aggiornamento riguarda unicamente i 3 milioni circa di clienti vulnerabili attualmente serviti in Maggior Tutela” e ricordando che tutti i clienti vulnerabili che si trovano nel mercato libero hanno il diritto di passare alla Maggior Tutela”. “L’incertezza sulla durata del conflitto in Medioriente ha causato un inaspettato innalzamento dei prezzi dei prodotti energetici sui mercati internazionali con una ricaduta diretta sulle bollette di energia elettrica” spiega Arera “in cui l’aumento della spesa per la materia energia è solo parzialmente compensato da una riduzione del 2,2% del prezzo di dispacciamento (Pd). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Bollette, elettricità a +8,1% per i clienti vulnerabili nel secondo trimestre Articoli correlati Bollette luce: -2,7% per i clienti vulnerabili nel primo trimestre 2026Un lieve calo delle bollette elettriche per i clienti vulnerabili apre il 2026 con un segnale moderatamente positivo. Aumento della bolletta elettrica per i clienti vulnerabili nel secondo trimestre 2026ABBONATI A DAYITALIANEWS Incremento dell’8,1% per chi è in Maggior Tutela Nel secondo trimestre del 2026, la bolletta dell’energia elettrica per il... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Bollette, elettricità a +8,1% per i clienti vulnerabili nel secondo trimestre; Bollette, Arera: per elettricità +8,1% in II trimestre per vulnerabili; Bollette elettriche: aumento dell'8% per i clienti vulnerabili, allarme rincari; Bollette, Arera aumenta il prezzo dell'elettricità dell’8,1% per i clienti vulnerabili. Bollette, Arera aumenta il prezzo dell'elettricità dell’8,1% per i clienti vulnerabiliIl Codacons calcola che i costi della luce per questa fascia di utenti saliranno a 605 euro annui, con un rincaro di 46 euro, e considerando anche il gas supereranno i 1.800 euro ... rainews.it L’economia spaventa il governo. Finale di legislatura senza fondi. L’impatto. Bollette e debito pubblico alle stelle: Giorgetti taglia gli aiuti alle imprese ma non ha margini di manovra. @cdifoggia x.com La guerra in Iran si sta traducendo in bollette più care per tutti gli italiani. I dati parlano chiaro. - facebook.com facebook