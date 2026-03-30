Blanco presenta l' album l' abbraccio con i fan a Roma

Manca poco all’uscita del nuovo album di Blanco, prevista per il 3 aprile 2026. Oggi l’artista ha incontrato i fan a Roma, condividendo con loro alcuni momenti prima del lancio ufficiale. L’evento ha attirato numerose persone che hanno atteso l’opportunità di vedere da vicino il cantante e di scattare fotografie con lui. La presentazione si è svolta in un’atmosfera di entusiasmo e coinvolgimento.

Manca pochissimo all'uscita del nuovo album di Blanco, che sarà disponibile dal 3 aprile 2026. Oggi pomeriggio l' artista ha partecipato al "listening party", a Largo Venue a Roma con i fan, per l' ascolto in anteprima del disco Intitolato "Ma", dedicato alla madre del cantante, Paola Lazzari, che è presente sulla copertina in una vecchia foto risalente all'infanzia di Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome dell'artista. Oltre ai singoli "Piangere a 90", "Maledetta rabbia" e "Anche a vent'anni si muore", è da poco arrivato anche un altro estratto: si chiama "Ricordi" e Blanco l'ha cantato assieme a Elisa. Un talento precoce quello di Blanco che con i suoi 23 anni ha trovato la ricetta ideale per far vibrare le corde giuste del grande pubblico con questo nuovo progetto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Blanco presenta l'album, l'abbraccio con i fan a Roma Tutto quello che riguarda Blanco presenta Marco Masini a Torino: l’abbraccio con i fan in Piazza Castello per il nuovo albumTorino si prepara a riabbracciare una delle voci più amate della musica italiana. Blanco torna: album “Ma’” il 3 aprile 2026Nel panorama musicale italiano, il ritorno di Blanco con il nuovo album “Ma’ segna una tappa cruciale per un artista che ha già lasciato il segno. Blanco annuncia il nuovo album “Ma’”, in uscita venerdì 3 aprileROMA - Dopo averlo anticipato con un video spoiler apparso ieri sui suoi canali social, Blanco annuncia il nuovo album "Ma’", in uscita venerdì 3...