L’assemblea dei soci di Interporto Padova ha approvato il bilancio di esercizio 2025 il 30 marzo, con un consenso unanime. Il bilancio mostra ricavi pari a 44 milioni di euro, segnando un risultato record rispetto ai periodi precedenti. La società ha confermato la tendenza positiva degli ultimi esercizi, senza apportare modifiche alle strategie di gestione.

Lo ha dichiarato oggi il presidente Luciano Greco che ha aggiunto: «E’ la conferma di una società che si è consolidata nel suo ruolo a livello nazionale e internazionale, Ora siamo pronti a nuove sfide» L’assemblea dei soci di Interporto Padova ha approvato il 30 marzo all'unanimità il bilancio di esercizio 2025 che si è chiuso confermando appieno la tendenza degli ultimi esercizi. Il bilancio si è chiuso con un utile 4.136.079 di euro dopo le imposte sul reddito d'esercizio (Ires e Irap) per complessivi 1.923.171 euro. Il consiglio di amministrazione, nel corso del 2025, ha operato in una fase particolarmente significativa per l'evoluzione strategica di Interporto Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Bilancio Interporto 2025 da record: ricavi della società di 44milioni di euro

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