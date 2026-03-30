Bernardo Silva ha lasciato il Manchester City, mentre il Napoli si prepara a valutare un possibile acquisto. Dalla stampa inglese arrivano notizie sul suo trasferimento e sulle trattative in corso. La voce di mercato si diffonde tra i tifosi campani, che sperano in un colpo importante per la squadra. La situazione resta in evoluzione e nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

Arriva dall’Inghilterra una voce di mercato che fa sognare il popolo partenopeo. Come scrive il sito inglese CaughtOffside.com, il Napoli segue con interesse Bernardo Silva che lascia il Manchester City di Pep Guardiola. “Bernardo Silva ha già formalmente informato il Manchester City della sua intenzione di lasciare il club quest’estate. Alla naturale scadenza del suo contratto. Non c’è ancora un chiaro favorito nella corsa per assicurarsi la firma di Silva, e il giocatore probabilmente prenderà questa decisione in un secondo momento. Il trentunenne ha suscitato l’interesse della MLS e della Saudi Pro League, ma anche di club europei, ed è possibile che decida di voler continuare a giocare ai massimi livelli ancora per un po’. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Bernardo Silva lascia il City, il Napoli sogna il colpo

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