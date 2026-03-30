Berlino e Damasco hanno avviato una collaborazione che riguarda il rimpatrio dei rifugiati siriani e la ricostruzione. Le autorità dei due paesi hanno firmato un accordo che prevede iniziative congiunte in questi settori. La cooperazione si concentra sulla gestione dei ritorni e sugli interventi per il ripristino delle infrastrutture danneggiate in Siria.

Il futuro dei rifugiati siriani in Germania – circa un milione di persone, arrivate principalmente durante la crisi migratoria del 2015 – era al centro della visita di Al Sharaa. Merz ha salutato un “ambizioso programma comune per la ricostruzione e il ritorno dei rifugiati, che ora entrerà nella fase di attuazione”, con una delegazione tedesca che partirà per la Siria “tra pochi giorni”. Il ministro dell’interno tedesco Alexander Dobrindt ha poi discusso della questione con Al Sharaa nel pomeriggio del 30 marzo. Alla fine del 2025 Berlino aveva già firmato un accordo con Damasco sull’espulsione di criminali e altre persone considerate pericolose. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Berlino e Damasco collaborano al rimpatrio dei rifugiati siriani e alla ricostruzione

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