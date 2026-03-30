A Terranuova Bracciolini, nel Valdarno, si è conclusa con successo una procedura di confisca di beni appartenuti a soggetti coinvolti in attività criminali. La confisca ha interessato diverse proprietà, che ora sono destinate a uso pubblico o sociale. La procedura si inserisce in un piano più ampio di contrasto alle organizzazioni criminali attraverso la restituzione di spazi alla comunità.

TERRANUOVA BRACCIOLINI – La lotta alla criminalità organizzata passa dalla riappropriazione degli spazi. Due immobili, un tempo simbolo dell’arroganza mafiosa della famiglia Priolo, sono stati trasformati in risorse preziose per la collettività di Terranuova Bracciolini. A certificare questo traguardo è stata la vicepresidente della Regione Toscana, Mia Diop, che questa mattina ha visitato la villetta Nencioni e il Capannone Valarioti nel corso del suo tour istituzionale sui beni sottratti ai clan. Confiscati negli anni Novanta, i due edifici sono tornati a nuova vita nel 2023 grazie a un massiccio intervento finanziario della Regione. Con uno stanziamento di 450mila euro, il capannone è stato riconvertito in una rimessa per i mezzi comunali e in un archivio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Beni confiscati, il Valdarno cancella l’ombra della criminalità. Diop: “Un modello di democrazia”

Articoli correlati

Leggi anche: Beni confiscati alla criminalità organizzata: avviso della Città Metropolitana di Napoli

Dalle mani della criminalità al riutilizzo sociale: nel 2025 tre nuovi beni confiscati nel ForliveseIn Emilia-Romagna il numero degli immobili recuperati per finalità sociali è stato 15 con un investimento complessivo della Regione di circa 650mila...