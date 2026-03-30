Nel decimo turno di Serie C Nazionale Girone Sardegna, la Bellator Frusino ha conquistato una vittoria con il punteggio di 10-12 contro il De Virtute Roma. Con questa vittoria, la squadra ha recuperato il primato in classifica.

La squadra ciociara ha disputato un grande incontro esterno e soprattutto ha riscattato la sconfitta della settimana scorsa contro la RN Cagliari, riconquistando il primato solitario del girone Torna alla vittoria la Bellator Frusino nel decimo turno di Serie C Nazionale Girone Sardegna, battendo il De Virtute Roma con un netto 10-12. La squadra ciociara ha disputato un grande incontro esterno e soprattutto ha riscattato la sconfitta della settimana scorsa contro la RN Cagliari, riconquistando il primato solitario del girone. Il big match tra le due prime in classifica, come nelle previsioni, è stato un match sostanzialmente equilibrato. Il primo parziale si è concluso 2-2, mentre al cambio campo la situazione era di 4-4. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Bellator Frusino, vittoria importante con il De Virtute e primato ritrovato.

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