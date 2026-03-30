Sabato 4 aprile alle 16:45 si svolgerà un percorso nel centro di Bari dedicato alle edicole votive. Questi piccoli manufatti di devozione popolare sono distribuiti in diverse zone della città e rappresentano un legame tra tradizione religiosa e cultura locale. L'iniziativa offre l’opportunità di scoprire le storie e i simboli che questi oggetti conservano nel loro ambito.

Sabato 04 aprile – ore 16:45Bari Segreta – tra Fede e MisteriUn percorso suggestivo nel cuore di Bari, alla scoperta delle edicole votive: piccoli scrigni di devozione popolare che custodiscono storie, tradizioni e simboli sospesi tra sacro e profano.Passeggeremo tra i vicoli più autentici di Bari Vecchia, dove ogni angolo racconta una storia, soffermandoci sulle edicole più caratteristiche, come quelle delle famiglie Montrone e Dentamaro, espressione viva dell’identità e della spiritualità locale.Il viaggio si concluderà con la visita al Museo degli Exultet, dove analizzeremo l’Exultet I, un capolavoro della miniatura medievale che intreccia arte, liturgia e narrazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Bari segreta – tra fede e misteri

Articoli correlati

Polignano segreta – pirati, tesori e misteri tra mare e vicoliPolignano Segreta – Pirati, Tesori e Misteri tra Mare e VicoliSabato 28 febbraio – ore 18.

Driven to Madness | THRILLER | Full Movie in English