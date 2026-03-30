Barbarez a Sky | L’esultanza dell’Italia? Sono cose normali dimostra una cosa
Il commissario tecnico della Bosnia ha commentato l’esultanza degli azzurri dopo una recente partita, definendola un comportamento normale. Ha espresso le sue opinioni in un’intervista a Sky Sport alla vigilia della finale dei playoff mondiali tra Bosnia e Italia. La discussione si concentra sulla reazione degli italiani durante la gara precedente e sulle sue valutazioni di tale comportamento.
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