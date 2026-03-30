Il commissario tecnico della Bosnia ha commentato l’esultanza degli azzurri dopo una recente partita, definendola un comportamento normale. Ha espresso le sue opinioni in un’intervista a Sky Sport alla vigilia della finale dei playoff mondiali tra Bosnia e Italia. La discussione si concentra sulla reazione degli italiani durante la gara precedente e sulle sue valutazioni di tale comportamento.

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© Calcionews24.com - Barbarez a Sky: «L’esultanza dell’Italia? Sono cose normali, dimostra una cosa»

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