Il tribunale di Grosseto ha condannato l’ex presidente del Fc Grosseto a due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. La sentenza riguarda la gestione finanziaria della società sportiva, con la condanna che include anche un risarcimento. La decisione è stata comunicata in un procedimento giudiziario legato al dissesto economico del club.

Il tribunale di Grosseto ha emesso una sentenza che condanna l’ex presidente del Fc Grosseto, Massimiliano Pincione, a due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. La decisione conferma una gestione aziendale definita come sistematica e preordinata, caratterizzata da contabilità opaca e dalla distruzione di documenti fondamentali. La condanna include anche l’inabilitazione all’esercizio di imprese commerciali e la necessità di risarcire la curatela del fallimento con una prima liquidazione di 4mila euro. I giudici hanno riconosciuto la responsabilità dell’imprenditore italoamericano, oggi sessantaduenne, su due dei cinque capi d’accusa formulati dal pubblico ministero Carmine Nuzzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bancarotta Fc Grosseto: Pincione condannato a 2 anni e risarcimento

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