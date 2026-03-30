Un ragazzo di 13 anni ha nuotato per ore in mare aperto, affrontando onde alte e acqua fredda, per salvare la madre e i fratelli. La vicenda si è verificata nella regione dell’Australia occidentale e ha attirato l’attenzione locale. La sua azione è stata documentata come esempio di resistenza in condizioni difficili.

Ha nuotato per ore in mare aperto, tra onde alte e acqua gelida, per salvare la madre e i fratelli. La storia di Austin Appelbee, 13 anni, arriva dall’Australia occidentale ed è diventata simbolo di coraggio e determinazione. Il ragazzo ha percorso circa 4 chilometri a nuoto per raggiungere la riva e dare l’allarme, permettendo così ai soccorsi di individuare e salvare la sua famiglia, trascinata al largo da vento e correnti. Trascinati al largo tra vento e onde. La famiglia, partita da Perth per una giornata in mare, si trovava su kayak e paddleboard quando le condizioni meteo sono improvvisamente peggiorate. Il vento forte e il mare agitato li hanno spinti sempre più lontano dalla costa, fino a portarli a circa 14 chilometri dalla riva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Australia, 13enne nuota per ore tra le onde e salva la famiglia: “Continuavo a dirmi di non fermarmi”

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