Un libro di Catherine Birmingham provoca polemiche, mentre il caso di una famiglia nel bosco mette in evidenza tensioni sociali. Viene criticato lo stile di vita di alcune famiglie alternative, ma al tempo stesso si mostrano tolleranze verso altri problemi sociali. La vicenda solleva domande sul modo in cui vengono affrontate le differenze e le criticità nelle comunità.

Il libro di Catherine Birmingham scatena polemiche, ma il caso della famiglia nel bosco rivela contraddizioni sociali: si stigmatizza uno stile di vita alternativo mentre si tollerano altri disagi. Intanto i figli, allontanati, mostrano segni di forte sofferenza.. Secondo l’avvocato Giorgio Vaccaro, l’allontanamento dei tre figli della famiglia nel bosco è stato troppo rapido e privo delle necessarie verifiche e tutele. Manca un adeguato percorso di supporto e valutazione: una decisione definita abnorme, dannosa per i minori.. «C’è un farmaco abortivo venduto senza ricetta nei supermercati». Secondo il medico Bruno Mozzanega, l’uso di pillole come EllaOne cresce ma sarebbe presentato in modo fuorviante: venduta come contraccettivo, potrebbe avere effetti abortivi. 🔗 Leggi su Laverita.info

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NUOVO ATTACCO ALLA FAMIGLIA DEL BOSCO