Atalanta Hien salterà la partita di Lecce alla ripresa del campionato

L’Atalanta ha annunciato che il difensore Hien non sarà disponibile per la partita contro il Lecce in occasione della ripresa del campionato di Serie A. Dopo un controllo, si è scoperto che il giocatore ha una lesione di primo grado al flessore sinistro, rendendo impossibile la sua convocazione per la gara di Pasquetta.

CALCIO SERIE A. L’iniziale diagnosi di risentimento al flessore sinistro potrebbe in realtà essere una lesione di primo grado: per Pasquetta non ce la farà. L’Atalanta, alla ripresa del campionato di Serie A, il lunedì di Pasquetta alle 15 sul campo del Lecce, dovrà fare a meno di Isak Hien. Il difensore era rientrato dalla Svezia dopo l’infortunio muscolare alla coscia sinistra subito contro l’Ucraina, costretto a lasciare il ritiro della sua nazionale impegnata nello spareggio mondiale con la Polonia. In un primo momento si era parlato di risentimento muscolare, ma potrebbe esserci una lesione di primo grado al flessore sinistro. Sarà lui l’osservato speciale alla ripresa degli allenamenti a Zingonia, martedì 31 marzo, dopo tre giorni di riposo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, Hien salterà la partita di Lecce alla ripresa del campionato Articoli correlati Leggi anche: Atalanta, alla ripresa tour de force dal Lecce alla Lazio. Ahanor-U21 azzurra ok Leggi anche: Atalanta, parla Hien: «Hojlund? Secondo me è fallo, a me non piace parlare di queste cose dopo la partita» ATALANTA-GENOA 4-0 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Atalanta, Hien salterà la partita di Lecce alla ripresa del campionato; Atalanta, tegola Hien: il comunicato della Svezia; Atalanta, Hien salterà il Lecce poi condizioni da valutare. Il possibile sostituto; Atalanta - Hellas Verona, probabili formazioni: recuperati Bernede e Slotsager. Atalanta, Hien salterà la partita di Lecce alla ripresa del campionatoL’iniziale diagnosi di risentimento al flessore sinistro potrebbe in realtà essere una lesione di primo grado: per Pasquetta non ce la farà. ecodibergamo.it Prima l’esplosione in Serie A fra Genoa e Atalanta, poi la convocazione in Nazionale e infine il trasferimento in Arabia Saudita - facebook.com facebook Partita la vendita dei biglietti per Roma-Atalanta Il match è in programma sabato 18 aprile alle 20:45 Acquista ora il tuo biglietto! asroma.com/it/biglietti/m… #ASRoma x.com