Arrivano i dinosauri al Bosco di Paliano

Il Bosco di Paliano ospiterà un evento dedicato ai dinosauri il 4 aprile, con tre turni alle ore 12:00, 14:00 e 16:00. Durante la giornata, i partecipanti potranno vedere 45 riproduzioni di dinosauri e grandi mammiferi, mentre svolgono diverse attività all'aperto. L’evento è gratuito e rivolto a bambini e famiglie, offrendo l’opportunità di trascorrere del tempo in un’area verde.

I dinosauri arrivano al Bosco di Paliano!In esclusiva il 4 Aprile con un appuntamento gratuito ore 12:00, 14:00 e 16:00!I bambini e le famiglie, oltre a trascorrere la giornata immersi nel verde con le tante attività a disposizione, avranno l'occasione di ammirare 45 dinosauri e grandi mammiferi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Arrivano i dinosauri al Bosco di Paliano Articoli correlati Dinosauri al centro commerciale: arrivano i laboratori della mostra-evento "Viaggio nel Giurassico"Un tuffo indietro di milioni di anni, tra creature maestose e misteriose, nel cuore di Ravenna. Famiglia nel bosco, Garante: “Situazione sproporzionata nel suo esito”. Arrivano gli ispettori al Tribunale dell’AquilaIl caso della cosiddetta «famiglia nel bosco» vive ore di profonda tensione, oscillando tra una ricerca di normalità logistica e pesanti strascichi...