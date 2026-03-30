Un minorenne di Pescara è stato arrestato con l’accusa di terrorismo. Le indagini hanno accertato che il ragazzo, domiciliato in provincia di Perugia, stava pianificando un attacco in un liceo dell’Abruzzo. Tra gli elementi emersi figurano l’utilizzo di armi stampate, riferimenti a un’immagine chiamata

Il giovane, originario di Pescara, ma residente a Umbertide, è stato fermato dai carabinieri del Ros. Sette altri minori indagati in quattro regioni "Voleva sterminare i compagni di scuola": arrestato 17enne con legami neonazisti. Progettava strage ispirata a Columbine. Il giovane, originario di Pescara ma residente a Umbertide, è stato fermato dai carabinieri del Ros. Nel suo computer istruzioni per costruire armi 3D e l'esplosivo "madre di Satana". Sette altri minori indagati in quattro regioni. Il campione, l'ipotesi depistaggio e tanti misteri. I retroscena della grande caccia al Fentanyl a Perugia Rivoluzione al Trasimeno: arriva un villaggio turistico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Armi stampate, "la madre di Satana", il suprematismo bianco: 17enne arrestato per terrorismo, progettava la strage in un liceo

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Progettava strage a scuola con l’esplosivo “madre di Satana” usato a Bruxelles: arrestato 17enne pescareseRoma, 30 marzo 2026 – Stava lavorando alla fabbricazione di armi e di ordigni chimici e programmava di compiere una strage a scuola.

Progettava strage a scuola con l’esplosivo “madre di Satana”: arrestato 17enne pescarese iscritto a gruppo Telegram sulla ‘razza ariana’Roma, 30 marzo 2026 – Stava lavorando alla fabbricazione di armi e di ordigni chimici e programmava di compiere una strage a scuola.

Dalle armi all'esplosivo «madre di Satana»: ecco i piani del 17enne arrestato a Perugia. «Programmava una strage scolastica»Voleva compiere una strage scolastica ispirata alla Columbine High School (20 aprile 1999), seguita dal proprio suicidio: un diciassettenne...