A Torino, dall’1 al 3 aprile, si terrà una serie di concerti presso l’Auditorium RAI, con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI protagonista di tre serate consecutive. La direttrice d’orchestra sarà Anu Tali, che guiderà l’orchestra in un programma che prevede diverse esecuzioni sinfoniche. L’evento coinvolge un pubblico di appassionati e appassionate di musica classica.

Torino si prepara a una tre giorni di musica di alto livello con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Dal 28 al 30 aprile 2026, l’Auditorium “Arturo Toscanini” ospiterà tre concerti sotto la direzione della bacchetta di Anu Tali, direttrice estone con una carriera internazionale consolidata. Anu Tali, formata al Conservatorio di San Pietroburgo e all’Accademia Sibelius, guiderà l’orchestra in un percorso che unisce grandi maestri del pianismo e nuovi talenti del violino. Tra i solisti in programma: il pianista Mikhail Pletnev, i violinisti Daniel Lozakovich, Giuseppe Gibboni e Arsenii Moon. L’evento mette insieme generazioni e stili diversi, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza musicale completa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Aprile in musica all’Auditorium RAI di Torino: la bacchetta magnetica di Anu Tali

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