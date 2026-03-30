La vicenda di Apple include momenti di crisi e insuccessi che hanno rischiato di compromettere la sua stabilità. La società ha dovuto affrontare prodotti che non hanno raggiunto il successo sperato e decisioni che non hanno prodotto i risultati attesi, mettendo in discussione la sua posizione nel settore tecnologico. Questi episodi sono stati determinanti nel plasmare il percorso dell’azienda.

La storia di Apple non è una linea retta trionfale, ma un percorso fatto anche di scogli e fallimenti che hanno quasi portato all’orlo del baratro. Cinquanta anni di attività vedono l’azienda oscillare tra capolavori rivoluzionari e progetti destinati alla discarica, dimostrando che anche il genio ha i suoi momenti di debolezza strategica. Dal 1983 al 2000, diversi dispositivi sono stati abbandonati perché troppo costosi, mal progettati o semplicemente in anticipo sui tempi. La cronaca aziendale rivela come errori di marketing e scelte di leadership abbiano determinato la fine di prodotti che oggi sembrano curiosità da museo. La lezione principale è che sì a troppi progetti può essere letale quanto no alle idee sbagliate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apple: i flop che hanno quasi ucciso il gigante tech

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