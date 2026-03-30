Antonelli Bezzecchi e Sinner trascinano Sky Sport | emozioni e ascolti in crescita

Domenica ricca di eventi sportivi su Sky Sport, con protagonisti tre atleti italiani in Formula 1, MotoGP e tennis. Le gare e le partite trasmesse hanno registrato un aumento negli ascolti, coinvolgendo un vasto pubblico su tutte le piattaforme. La giornata ha visto una programmazione intensa, con risultati positivi sia in termini di visualizzazioni che di partecipazione degli spettatori.

Domenica di grandi risultati tra F1, MotoGP e tennis con numeri solidi su tutte le piattaforme. Ottimi ascolti per la domenica stellare di sport su Sky, con una programmazione ricchissima che ha visto brillare tre fuoriclasse italiani in F1, MotoGP e nel tennis. Il GP del Giappone di Formula 1 - trasmesso dalle 7 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K – che ha aperto la domenica di trionfi azzurri con la seconda vittoria consecutiva di. su Digital-News.it Domenica di grandi risultati tra F1, MotoGP e tennis con numeri solidi su tutte le piattaforme.. Ottimi ascolti per la domenica stellare di sport su Sky, con una programmazione ricchissima che ha visto brillare tre fuoriclasse italiani in F1, MotoGP e nel tennis. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Antonelli, Bezzecchi e Sinner trascinano Sky Sport: emozioni e ascolti in crescita Tutti gli aggiornamenti su Sky Sport Sinner, Bezzecchi, Antonelli: la domenica d’oro dello sport italianoIl 29 marzo 2026 resta una giornata speciale per l’Italia dello sport: successi in contemporanea tra tennis, MotoGP e Formula 1 con protagonisti tre... Leggi anche: La domenica d’oro dello sport italiano: dediche e messaggi tra Sinner, Bezzecchi e Antonelli Antonelli, Sinner e Beverly Hills 90210: il weekend Sky Sport che fa storiaDue ragazzi, stessa generazione, diversi per natura e per sport: Kimi Antonelli come Brandon, Jannik Sinner come Dylan.