Antonelli Bezzecchi e Sinner trascinano Sky Sport | emozioni e ascolti in crescita

Domenica ricca di eventi sportivi su Sky Sport, con protagonisti tre campioni italiani in Formula 1, MotoGP e tennis. La programmazione, disponibile anche in streaming su NOW, ha attirato un pubblico crescente, portando a risultati di ascolto positivi su tutte le piattaforme. Le gare e le partite hanno coinvolto appassionati di diverse discipline, contribuendo a un incremento degli ascolti rispetto alle giornate precedenti.

Domenica di grandi risultati tra F1, MotoGP e tennis con numeri solidi su tutte le piattaforme. Ottimi ascolti per la domenica stellare di sport su Sky (anche in streaming su NOW), con una programmazione ricchissima che ha visto brillare tre fuoriclasse italiani in F1, MotoGP e nel tennis. Il GP del Giappone di Formula 1 - trasmesso dalle 7 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K – con la telecronaca di Carlo Vanzini, Marc Genè e Roberto. su Digital-News.it Domenica di grandi risultati tra F1, MotoGP e tennis con numeri solidi su tutte le piattaforme.. Ottimi ascolti per la domenica stellare di sport su Sky (anche in streaming su NOW), con una programmazione ricchissima che ha visto brillare tre fuoriclasse italiani in F1, MotoGP e nel tennis. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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