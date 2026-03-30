Durante il Meeting di Livorno, svoltosi dal 19 al 21 marzo, Anna Chiara Mascolo ha ottenuto buoni risultati nelle gare di nuoto, concentrandosi sui 200 e 400 stile libero. La nuotatrice ha dichiarato di essere in buona forma, con alcuni aspetti ancora da migliorare. La competizione ha rappresentato un'importante tappa preparatoria in vista dei prossimi Campionati Italiani Assoluti di Riccione.

Anna Chiara Mascolo è stata una delle grandi protagoniste del Meeting di Livorno, andato in scena dal 19 al 21 marzo e valevole come tappa di avvicinamento verso i Campionati Italiani Assoluti di Riccione. La toscana classe 2001, che ha primeggiato nei 200 e negli 800 metri con dei buoni riscontri cronometrici, ha concesso una breve intervista andata in onda nella puntata speciale di SwimZone, visibile sul canale Youtube di OA Sport. “ Le sensazioni in acqua sono state molto buone ieri nell’800 e anche stamattina nel 200, mentre oggi pomeriggio c’è stato il 100 e diciamo che la velocità ancora manca un po’, ma adesso abbiamo tre settimane di specifico, quindi si spera di ritrovarla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anna Chiara Mascolo: “Agli Assoluti punto su 200 e 400 sl. Condizione buona e aspetti da affinare”

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