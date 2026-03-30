Il 17 luglio alle 21:15, il Teatro Romano di Verona ospiterà l'apertura del tour estivo di Angelina Mango, intitolato Nina Canta nei Teatri d’Estate. La cantante si esibirà in una serata che segna l'inizio di una serie di concerti in luoghi storici italiani. La data rappresenta il primo appuntamento di un calendario che prevede altre tappe nei mesi a seguire.

La rivoluzione musicale di Angelina Mango sta per prendere vita nel cuore storico di Verona. Il 17 luglio alle ore 21:15, il Teatro Romano ospiterà la tappa inaugurale del tour estivo Nina Canta nei Teatri d’Estate. Le vendite dei biglietti aprono oggi stesso, lunedì 30 marzo 2026, a partire dalle ore 12, attraverso la piattaforma Live Nation e i circuiti autorizzati. L’evento non è una semplice esibizione, ma un progetto che fonde musica, arte e natura in luoghi aperti come anfiteatri e piazze. L’artista sarà supportata da sette musicisti per riscrivere il linguaggio del pop in un’atmosfera di profonda condivisione. In concomitanza con l’annuncio, sono state rilasciate quattro tracce riarrangiate dell’album Caramé, registrate durante le prove generali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Angelina Mango: il 17 luglio al Teatro Romano di Verona

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