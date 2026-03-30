Amici 25 Simone Galante commenta la sua eliminazione e svela come sta

Simone Galante è stato eliminato da Amici 25, provocando molte polemiche e divisi tra professori e giudici. La sua uscita dal programma ha attirato l’attenzione sui social e tra i commentatori, senza che siano stati resi noti dettagli sui motivi di questa decisione. Galante ha commentato pubblicamente la sua situazione e ha condiviso come sta dopo l’eliminazione.

L'eliminazione di Simone Galante da Amici 25 ha causato moltissime polemiche e diviso professori e giudici. Dopo aver superato il primo Serale, il ballerino è uscito nella seconda puntata dello show. Cosa è successo al secondo Serale di Amici 25 A finire al ballottaggio nella seconda puntata di Amici 25 sono stati Simone, Alex e Lorenzo. Simone ha ballato sulle note della canzone Morirò da re dei Maneskin, Alex si esibito con il brano The Boy Does Nothing di Alesha Dixon, mentre Lorenzo ha cantato Amore amaro di Gigi Finizio. La decisione da prendere non è stata semplice e prima di comunicare il nome... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Amici 25, Simone Galante commenta la sua eliminazione e svela come sta Articoli correlati Serale Amici 25: le prime parole di Simone Galante dopo l’eliminazioneSubito dopo l’eliminazione dal Serale di Amici 25, Simone Galante ha raccontato a caldo le sue sensazioni. Amici 25, Simone Galante eliminato: le prime parole dopo il SeraleDopo l'uscita dal talent, il ballerino racconta un percorso intenso: dalle difficoltà iniziali alla crescita personale, fino ai legami costruiti... Amici 25 - Simone - Whole lotta love