Amichevoli lunedì | i pronostici sui marcatori

Lunedì si disputano diverse partite amichevoli tra le Nazionali, con molti giocatori pronti a scendere in campo. Sono stati formulati pronostici in merito ai possibili marcatori di ciascun incontro, analizzando le statistiche e le performance recenti dei calciatori coinvolti. Le partite si svolgono in diversi stadi e orari, con l’obiettivo di testare le rose nazionali prima delle competizioni ufficiali.

I pronostici sui possibili marcatori riguardanti le tante Nazionali impegnate nelle amichevoli internazionali Giornata di amichevoli internazionali piuttosto interessante quella che metterà difronte tante squadre in giro per il mondo, molte delle quali saranno chiamate a sfruttare quest’opportunità per capitalizzare l’occasione di oliare i propri meccanismi. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Ne sanno qualcosa Germania, Olanda ed Inghilterra, inevitabilmente favoriti nelle gare contro Ghana, Ecuador e Giappone che potrebbero archiviare senza troppi patemi d’animo. Ecco perché puntare su almeno un marcatore delle tre big dovrebbe rappresentare un’occasione interessante. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Amichevoli lunedì: i pronostici sui marcatori Articoli correlati I pronostici di lunedì 30 marzo: amichevoli internazionali, Serie C e altri campionatiGià qualificata ai prossimi Mondiali, la Germania è attesa da un confronto amichevole con il Ghana utile ad oliare alcuni meccanismi soprattutto... I pronostici di venerdì 27 marzo: amichevoli internazionaliI pronostici di venerdì 28 marzo, dopo il primo capitolo degli spareggi di qualificazione ai Mondiali oggi tocca alle amichevoli Terminato il primo... Studio pronostici Serie A 8^giornata 24-27 ottobre 2025