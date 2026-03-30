Il percorso per approvare i nuovi anticorpi monoclonali destinati al trattamento precoce dell’Alzheimer in Italia sta incontrando ostacoli. Le procedure regolatorie e le verifiche necessarie rallentano il cammino di questi farmaci, che rappresentano un’opzione ancora in fase di sviluppo. La situazione attuale evidenzia un processo più complesso rispetto alle aspettative iniziali, con valutazioni che richiedono più tempo del previsto.

Si complica il percorso dei nuovi anticorpi monoclonali per il trattamento dell’ Alzheimer in fase iniziale nel nostro Paese. Non senza qualche difficoltà questi farmaci, studiati per rallentare il cammino del ‘ladro dei ricordi’, hanno già da qualche tempo incassato il disco verde dell’Ema (Agenzia europea dei medicinali). Ma in Italia, dopo la ‘doccia fredda’ dalla Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco sulla rimborsabilità di lecanemab e donanemab (Leqembi* e Kisunla*), il Cda dell’Agenzia Italiana del Farmaco ha riaperto i giochi lasciando subodorare tempi non brevissimi. Come? Annunciando la decisione “di convocare le associazioni dei pazienti e le società scientifiche di riferimento, per approfondire le questioni relative ai criteri di eleggibilità e agli aspetti organizzativi di questi trattamenti” contro l’Alzheimer. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alzheimer, a che punto è il percorso dei nuovi anticorpi in Italia

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