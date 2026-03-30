Nel cuore dell’Alto Adige, il settore degli impianti a fune ha registrato una spesa turistica di 2,7 miliardi di euro nella stagione 20232024. Durante lo stesso periodo, sono state incassate tasse per circa 280 milioni di euro provenienti da questo settore. Questi dati evidenziano la rilevanza economica delle attività legate agli impianti a fune nella regione.

Nel cuore dell’Alto Adige, il settore degli impianti a fune si conferma come motore economico fondamentale, generando nella stagione 20232024 una spesa turistica pari a 2,7 miliardi di euro. Questi dati, resi noti durante un incontro riservato agli operatori del settore da Helmut Sartori, evidenziano come la provincia abbia incassato 280 milioni di euro di gettito fiscale solo in quel periodo. L’impatto moltiplicatore è notevole: ogni milione di euro di entrate dirette per gli impianti genera 5,63 milioni di euro di spesa turistica locale e contribuisce per 4,53 milioni al valore aggiunto della regione. Mentre altre regioni alpine italiane registrano una spesa di circa 882 milioni, l’Euregio copre il 60% del mercato del turismo invernale alpino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alto Adige: 2,7 miliardi di spesa e 280 milioni di tasse per gli impianti

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