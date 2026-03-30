Durante la trasmissione, il nome di Osama Almasri ha scatenato un acceso confronto tra Marcello Sorgi e Giorgio Mulè, con i due giornalisti che hanno espresso opinioni divergenti sulla sua liberazione e sulle questioni di giustizia e sicurezza. La discussione è diventata il momento centrale del dibattito, attirando l’attenzione dei presenti in studio e degli ascoltatori.

L’aria nella redazione di In Onda si è fatta pesante quando il nome di Osama Almasri ha acceso un vivace confronto tra Marcello Sorgi e Giorgio Mulè. La questione della liberazione del condannato ha diviso i due opinionisti, con accuse pesanti e controargomenti basati sulla sicurezza nazionale. Sorgi non ha fatto sconti alla decisione presa dallo Stato, definendo l’ex detenuto come il più grande stupratore mai liberato. Secondo la sua lettura dei fatti, l’uomo è stato rimandato a casa su un velivolo governativo, una scelta che appare inaccettabile ai suoi occhi. Mulè ha risposto sottolineando le implicazioni diplomatiche e di sicurezza che avrebbero potuto derivare dal trattenimento dell’imputato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Almasri liberato: Sorgi e Mulè si scontrano su giustizia e sicurezza

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