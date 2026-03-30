Allagamenti sul lungomare di Fossacesia Impegno Comune | La linea fognaria va collegata direttamente al depuratore

Il maltempo ha causato allagamenti sul lungomare di Fossacesia, portando alla chiusura temporanea della strada al traffico sabato 28 marzo. In risposta, l’amministrazione comunale ha annunciato che la linea fognaria sarà collegata direttamente al depuratore per risolvere il problema. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle tempistiche o alle modalità di intervento.

Il maltempo ha portato ancora allagamenti sul lungomare di Fossacesia, che sabato 28 marzo è stato temporaneamente chiuso al traffico. Sulla questione il gruppo consiliare di opposizione, Impegno Comune, interviene nuovamente per denunciare la grave situazione del lungomare, da decenni interessato da allagamenti e sversamenti fognari che, puntualmente, si ripresentano ad ogni evento piovoso. “A seguito dell’ennesima comunicazione social del sindaco, che stavolta attribuisce responsabilità alla Provincia di Chieti, riteniamo necessario fare chiarezza – scrive in una nota la minoranza - se è vero che la Provincia è ancora titolare dell’arteria... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Allagamenti sul lungomare di Fossacesia, Impegno Comune: “La linea fognaria va collegata direttamente al depuratore” Articoli correlati Allagamenti sul lungomare di Fossacesia, Impegno Comune: “Nessuna soluzione per un problema noto e prevedibile”“L’ennesima emergenza allagamenti sul lungomare non è più un evento eccezionale, ma la conferma di un fallimento amministrativo strutturale che da... Allagamenti sul lungomare di Fossacesia, vertice in Comune: il sindaco invoca soluzioni concrete e bacchetta l'opposizione per le polemicheAlla riunione hanno partecipato anche rappresentanti della Provincia, ente proprietario della strada, e della Sasi, che gestisce il servizio...