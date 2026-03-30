Alisson alla Juve | il sogno non è impossibile C’è ancora questo spiraglio

Si apre uno spiraglio per il possibile trasferimento del portiere alisson alla Juventus. Secondo fonti vicine alla società, ci sarebbero ancora contatti in corso che potrebbero rendere possibile l'operazione. La trattativa sarebbe ancora in fase di definizione, senza conferme ufficiali o accordi conclusi. La situazione rimane aperta e dipenderà dagli sviluppi nelle prossime settimane.

Rinnovo Vlahovic, le trattative fra la Juventus e il serbo proseguono: si attende il suo procuratore a Torino per provare a sbloccare la trattativa. Le novità Rugani, via dalla Juve a giugno? Il riscatto della Fiorentina arriverà solo in un caso. Le condizioni Tonali alla Juve, si complica l’affare? Questa big non è intenzionata a badare a spese per l’italiano. Gli aggiornamenti Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alisson alla Juve: il sogno non è impossibile. C’è ancora questo spiraglio Articoli correlati Padovano carica la Juve: «Nel calcio può succedere di tutto, sembra impossibile ma non lo è ancora. Per ribaltare il risultato serve questo» Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Alisson alla Juve, il colpaccio del portiere brasiliano può concludersi solamente in questo caso. Ecco qualedi Redazione JuventusNews24Alisson alla Juve, il colpaccio del portiere brasiliano può concludersi solamente a queste condizioni.