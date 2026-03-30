Alghero | ex cava diventa polmone verde con 2000 piante

A Alghero, un’ex cava di sabbia è stata riqualificata in un’area verde grazie al progetto Bee Garden, che ha piantato circa 2000 piante. Il progetto ha ricevuto un riconoscimento internazionale con il premio Regeneration Awards, confermato il successo dell’intervento nella trasformazione del sito.

Il progetto Bee Garden di Alghero ha ottenuto un riconoscimento internazionale vincendo i Regeneration Awards, trasformando un’ex cava di sabbia in un ecosistema rigenerato. Guidato da Davide Maffei nella zona di Guardia Grande, l’iniziativa ha recuperato cinque ettari di terreno degradato vicino alla spiaggia di Mugoni. Questo successo non è solo una vittoria simbolica, ma il punto di partenza per piantare altre duemila specie mellifere grazie a una campagna di raccolta fondi promossa con la Cooperativa Sociale Ecotoni Onlus e 3Bee. Dalla cava al polmone verde: la geografia della rinascita. Nel cuore del territorio algherese, precisamente nell’area di Guardia Grande, si sta compiendo una trasformazione radicale dello spazio fisico che era stato lasciato incolto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alghero: ex cava diventa polmone verde con 2000 piante Articoli correlati La guida per vivere il verde in casa con piante tropicali da internoIntegrare il verde negli spazi domestici è una scelta che va oltre la decorazione. Lodi sempre più verde: due microforeste con 900 nuove piante in cittàLodi, 3 febbraio 2026 – Due nuove microforeste urbane per migliorare la qualità dell’aria e mitigare le isole di calore urbano.