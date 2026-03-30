Mercoledì sera alle 20:30 si affrontano Algeria e Uruguay in un'amichevole allo stadio. Si tratta di un incontro tra due nazionali che cercano di prepararsi alle prossime competizioni ufficiali, con l’Algeria che torna a giocare una partita importante dopo il Mondiale del 2014. La sfida si svolge in un contesto di attesa per entrambe le squadre, che cercano di migliorare le proprie prestazioni in vista di future qualificazioni.

L’Algeria torna a disputare un Mondiale per la prima volta dal 2014, e come sappiamo c’è un altra nazionale che vorrebbe fare la stessa cosa e più meno alla stessa ora ci proverà. Gli uomini di Vladimir Petkovic sono tornati in campo dopo la sconfitta nei quarti di finale della Coppa d’Africa travolgendo il Guatemala. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Algeria-Uruguay (Amichevole, 31-03-2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Pochi allo Stadium

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