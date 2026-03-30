Alessandro D’Avenia, scrittore e insegnante, ha pubblicato un articolo sulla rubrica “Ultimo banco” di “Il Corriere della Sera”. Nel testo, affronta il ruolo del cellulare nell’infanzia, sostenendo che questo device abbia causato un cambiamento nel modo in cui i bambini vivono e interpretano la loro crescita. L’articolo analizza le conseguenze di questa presenza nella quotidianità dei più giovani.

Alessandro D’Avenia, noto scrittore ed insegnante, ha scritto un articolo per la rubrica “Ultimo banco” su “Il Corriere della Sera. Il docente ha messo al centro il caso di cronaca del tredicenne che, a Trescore Balneario, ha aggredito e ferito l’insegnante di francese. Lo scrittore ha scritto anche dell’uso e abuso di smartphone e social da parte degli adolescenti. Alessandro D’Avenia e il fenomeno “Nve: Estremismo Nichilista Violento”. Lo scrittore mette in guardia da gruppi social che facilmente possono manipolare le menti fragili degli adolescenti. Il Nihilistic Violent Extremism è “una costellazione di gruppi o soggetti singoli che promuovono e compiono violenza fine a se stessa, online e offline, usando i minori come vittime o carnefici. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Alessandro D’Avenia: “Il cellulare ha determinato l’adulterazione dell’infanzia”

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