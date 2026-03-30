Durante una pausa nella palestra della casa del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha condiviso un ricordo sulla madre, ricordando di averla vista piangere da sola. Nel corso del racconto, ha commentato che, a suo avviso, la famiglia si è ristretta, contrariamente a quanto si parla di famiglia allargata. La conversazione si è svolta in presenza di Lucia Ilardo.

Al Grande Fratello Vip il racconto di quanto vissuto da bambina dopo la separazione dei suoi genitori: "Mio papà ha sempre tentato di risolvere, ma non risolvi certe cose" Un lungo racconto ha ripercorso le dinamiche famigliari di Alessandra Mussolini durante un momento di relax nella palestra della casa del Grande Fratello Vip con Lucia Ilardo. La ex parlamentare, figlia di Romano Mussolini e nipote del duce, ha spiegato quanto sua madre Maria Scicolone abbia avuto un ruolo determinante nella sua vita, unica presenza su cui contare dopo la separazione dei suoi genitori. "Io ho avuto solo mamma nella vita, era lei che mi diceva sì o no, non mi potevo rivolgere a papà perché non c'era. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Alessandra Mussolini ricorda la madre: "L'ho vista piangere da sola. Si parla sempre di famiglia allargata, per me si è ristretta"

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